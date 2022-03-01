عبدالله: الأمن الاجتماعي للناس في قمة الأولويات

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجب أن تعمل الحكومة، وبأقصى سرعة، على حلول منطقية لمسألة أموال نهاية الخدمة لمئات آلاف العمال والأجراء والموظفين، خاصة وأن هذه الأرصدة هي قاعدة إطلاق نظام التقاعد والحماية الأجتماعية. المنطق نفسه ينسحب على صناديق تقاعد نقابات المهن الحرة. الأمن الاجتماعي للناس في قمة الاولويات".