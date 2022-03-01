لبنان

كلمة لـ"نصر الله" اليوم !

Lebanon 24
01-03-2022 | 01:39
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله  في افتتاح المؤتمر الخاص بسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي صباح اليوم الثلاثاء. ‫‫المؤتمر يحمل عنوان "سيدُ شهدائِنا فكراً وسيرة" ويأتي بمناسبة مرور 30 عاما على شهادة السيد عباس الموسوي.
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نصر الله

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