كلمة لـ"نصر الله" اليوم !

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في افتتاح المؤتمر الخاص بسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي صباح اليوم الثلاثاء. ‫‫المؤتمر يحمل عنوان "سيدُ شهدائِنا فكراً وسيرة" ويأتي بمناسبة مرور 30 عاما على شهادة السيد عباس الموسوي.