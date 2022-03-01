بين الأوزاعي والرّوشة.. رجلٌ يتورط بقضية "كوكايين" والسّعر غير متوقع!

كتب المحرر القضائي:

في محلة الروشة، أوقفت دورية من معلومات بيروت المتّهم شاهين.م (سوري) للإشتباه بأنه ينتظر أحد الأشخاص لتسليمه مخدرات على متن درّاجة نارية من دون تسجيل ومن دون أوراق ثبوتية، وقد عمد الى تحطيم هاتفه الخليوي لدى إقتراب الدورية منه، والتي ضبطت بحوزته ظرفين يحتويان على مادة الكوكايين زنة كل واحد منهما ١،٣٤ غراماً، فسلمته الى فصيلة الروشة حيث أفاد بأنه كان ينتظر شخصاً ليعطيه المال من أجل شراء دواء لوالدته، وأنه أوقف من قبل دورية المعلومات التي عثرت معه على ظرفين من مادة الكوكايين، وأنه أقدم على تحطيم هاتفه الخليوي نوع هواوي بسبب وجود صور لشقيقته ووالدته من دون حجاب، وهو لا يرغب بأن يشاهدها أحد، كما أفاد بأنه يتعاطى المخدرات من نوع ماريجوانا وحشيشة الكيف والكوكايين.

ولدى التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي،أفاد بأنه يتعاطى منذ حوالي تسعة أشهر حشيشة الكيف والكوكايين، وكانت آخر مرة قبل يوم واحد من توقيفه، وهو يستحصل على حاجته من المخدرات من شخص مجهول من قبله في محلة الأوزاعي، وقد إشترى منه ظرفي الكوكايين لقاء مبلغ ١٢٠ ألف ليرة للظرف الواحد، و٢٠ ألف ليرة من حشيشة الكيف، وآخر مرة كانت في اليوم الذي جرى توقيفه فيه.

وأضاف أنه تعرّف على شخص على طريق المطار منذ حوالى خمسة أشهر، وخلال حديثه معه علم أنه يبيع المخدرات، وقد تبادلا أرقام الهاتف من دون أن يسأله عن إسمه، وصار يشتري منه الحشيشة والكوكايين كل أسبوع، علماً أنه كان يشتري هاتين المادتين من مخيم شاتيلا.

وأدلى بأن والدته خضعت منذ نحو سنة ونصف السنة لعملية جراحية في القلب، وخلال حديثه مع شقيقته علم منها بأن المستشفى طلبت مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي كفاتورة إستشفاء ولم يكن متوفراً معه، وقد سمعه أحد الأشخاص فأخذه جانباً وأعطاه المبلغ وحصل منه على رقم هاتفه، وصار كل فترة يتصل به ويعطيه مبلغاً من المال على سبيل المساعدة، وقد تكرّر هذا الأمر ست مرات آخرها يوم توقيفه، وأنه لا يعرف رقم هذا الشخص الذي يتصل به من رقم خاص وأن إسمه وسيم.

كما صرّح أنه يتعاطى الكوكايين مرتين أسبوعياً وكان ينوي تعاطي الكوكايين المضبوط معه خلال الليل، وأنه يتعاطى ظرفين في كل جلسة وذلك بواسطة الشم، وقد عمد الى تحطيم هاتفه لإعتقاده أن الدورية هي عصابة تشليح ولوجود صور عليه عائدة لوالدته وشقيقته تظهران فيها من دون حجاب.

وتبيّن أنه أجري للمتّهم فحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة حشيشة الكيف وسلبية لباقي الأنواع.

وأمام قاضي التحقيق في بيروت، إعترف المتّهم بتعاطي المخدرات نافياً ترويجها، مكرّراً إفادتيه السابقتين، مضيفاً بأنه تعاطى الكوكايين قبل توقيفه بحوالى عشرة أيام وبأنه تلقى مساعدات مالية من المدعو وسيم مرات عدة.

وأمام المحكمة، أفاد المتّهم أنه كان يقوم بتدريب المدعو وسيم في نادٍ رياضي، وقد أعطاه ٥ أو ٦ مرات مالاً كونه يعرف وضعه المادي السيء، وأن إجمالي ما تقاضاه هو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد قررت بالإتفاق تجريم المتّهم شاهين.م بجناية المادة ١٢٥/مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتخفيف العقوبة الى خمس سنوات سجن وخمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، كما قررت إتلاف المضبوط من الكوكايين.