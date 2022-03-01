هل سينقطع البنزين؟ أبو شقرا يجيب ويكشف

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "الإشاعات التي صدرت مؤخراً عن أن صفيحة البنزين ستصل إلى 400 ألف ليرة، هي التي خلقت البلبلة"، وأضاف: "الشركات توزع المحروقات والبنزين متوفر ولا انقطاع، وجدول تركيب الأسعار يصدر يومياً عندما يرتفع سعر الدولار بأرقام كبيرة، وعلى وزارة الطاقة أن تؤمن البضاعة في المنشآت وعند الشركات المستوردة".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى أبو شقرا أن "الإهتراء يصيب الدولة اللبنانية"، وأردف: "عندما ارتفع سعر صفيحة البنزين خفت نسبة المبيعات حوالى 40 و 45% مما أدى الى ارتياح بالسوق. ليس لدينا جهاز مراقبة وهذا الامر يعود الى وزارة الاقتصاد فقط".

وتابع: "ألغينا خدمة الفيزا كارد لأننا كموزعين وأصحاب محطات لدينا مشكلة في سحب أموالنا من المصارف والحل يجب أن يكون بقرار حكومي، خصوصاً أننا ندفع ثمن المحروقات نقداً".



