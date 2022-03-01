لبنان

"بلبلة" بين أصحاب المولّدات.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 03:45
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فاجأت وزارة الطاقة والمياه يوم أمس جميع اللبنانيين بتسعيرة المولدات الجديدة التي أصدرتها عن شهر شباط الماضي، إذ أن سعر الكيلوواط تراجع بنحو 2000 ليرة ليصل إلى 6888 ليرة لبنانية، في حين أن كافة التوقعات كانت تشير إلى زيادة في السعر الذي قيل أنه سيصل إلى 10 آلاف ليرة لبنانية.
وأثار هذا التراجع المفاجئ في التسعيرة بلبلة بين عدد كبير من أصحاب المولدات، وقالت أوساطهم لـ"لبنان24" أن "ما حصل لم يكن في الحسبان أبداً  لاسيما أن سعر المازوت يرتفع باستمرار".
وأضافت: "من المرتقب أن تكون هناك مواقف تصعيدية إزاء التسعيرة التي لا تعتبرُ عادلة بالنسبة لأصحاب المولدات، والساعات المقبلة ستكشف كل شيء".
وختمت: "هناك أصحاب مولدات سيجدون أن الرسم الذي نصت عليه وزارة الطاقة لا يكفي للعمل، الامر الذي قد يدفعهم لإطفاء مولداتهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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