لبنان

عصابة سرقة أسلاك كهربائية في الشمال في قبضة الأمن

Lebanon 24
01-03-2022 | 03:05
A-
A+
Doc-P-924757-637817262151192829.jpg
Doc-P-924757-637817262151192829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية في العديد من مناطق الشمال.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويتهم وهم كل من اللبنانيين:

 ي. س. (مواليد عام 2002)
 ا.  س. (مواليد عام 2003)
 ف. أ. (مواليد عام 2002)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاریخ 11-2-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة بينو على متن سيارة نوع مرسيدس لون ازرق.

 بتفتيشهم والسيارة، ضبطت كابلاً كهربائياً، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة وهاتف خليوي عدد/2/.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مناطق الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:38 | 2022-03-01
04:54 | 2022-03-01
07:06 | 2022-03-01
06:44 | 2022-03-01
06:31 | 2022-03-01
06:30 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website