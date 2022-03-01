لبنان

سرقة العيادة الطبية التابعة الاونروا داخل مخيم نهر البارد

Lebanon 24
01-03-2022 | 03:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سرقة العيادة الطبية التابعة للاونروا داخل مخيم نهر البارد.
 
وذكرت مصادر لـ"لبنان 24" أن في المعلومات الأولية فالمسروقات شملت اجهزة كومبيوتر عليها داتا وملفات المرضى.

وبسبب السرقة، فتم اقفال العيادة والعمل جار لمعرفة هوية الفاعلين .
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