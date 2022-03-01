سرقة العيادة الطبية التابعة الاونروا داخل مخيم نهر البارد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سرقة العيادة الطبية التابعة للاونروا داخل مخيم نهر البارد.

وذكرت مصادر لـ"لبنان 24" أن في المعلومات الأولية فالمسروقات شملت اجهزة كومبيوتر عليها داتا وملفات المرضى.وبسبب السرقة، فتم اقفال العيادة والعمل جار لمعرفة هوية الفاعلين .