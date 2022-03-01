لبنان

استقالات من بلدية تكريت...ماذا يجري؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 03:37
A-
A+
Doc-P-924777-637817281454113694.jpg
Doc-P-924777-637817281454113694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قدم 3 اعضاء في بلدية تكريت وهم حاتم العلي، عبدالله غية وخالد الشامي استقالاتهم من المجلس البلدي، في بيان شرحوا فيه لأسباب هذه الخطوة، وقالوا:" تقدمنا بطلب استقالتنا من المجلس البلدي بعد ان تفاقمت الامور ومحاولات جمة باءت بالفشل مع الرئيس الحالي كمال طالب، الذي حول البلدية الى شركة مساهمة له ولبعض الأعضاء المحسوبين عليه، وكان لا بد من وضع حد لهذه التصرفات التي طاولت سمعة البلدية في الدوائر كافة ". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:38 | 2022-03-01
04:54 | 2022-03-01
07:06 | 2022-03-01
06:44 | 2022-03-01
06:31 | 2022-03-01
06:30 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website