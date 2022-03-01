استقالات من بلدية تكريت...ماذا يجري؟

قدم 3 اعضاء في بلدية تكريت وهم حاتم العلي، عبدالله غية وخالد الشامي استقالاتهم من المجلس البلدي، في بيان شرحوا فيه لأسباب هذه الخطوة، وقالوا:" تقدمنا بطلب استقالتنا من المجلس البلدي بعد ان تفاقمت الامور ومحاولات جمة باءت بالفشل مع الرئيس الحالي كمال طالب، الذي حول البلدية الى شركة مساهمة له ولبعض الأعضاء المحسوبين عليه، وكان لا بد من وضع حد لهذه التصرفات التي طاولت سمعة البلدية في الدوائر كافة ".