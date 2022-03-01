لبنان

تجمع الاطباء: نوه بزيادة رواتب الموظفين في النقابة

Lebanon 24
01-03-2022 | 03:53
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نوه تجمع الاطباء في لبنان - اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي، في بيان، ب"خطوة مجلس نقابة الاطباء في بيروت في زيادة رواتب الموظفين في النقابة"، وطالب ب"إقرار زيادة المعاش التقاعدي للأطباء، الى مبلغ أقله 1500 دولار أميركي، نظرا لتآكل سعر العملة الوطنية نسبة الى الدولار".
 
وأشار الى ان "الاطباء يعانون كما سائر المواطنين، من ثقل الازمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة، التي تمر بها البلاد"، وذكر ب"أنهم يشترون التجهيزات و المواد والمعدات الطبية بالدولار وليس بالليرة اللبنانية"، ورفض "أية زيادة محتملة على قيمة الاشتراك السنوي للاطباء"، داعيا الى "تأمين الموارد المالية، من مصادر متنوعة منها الوصفة الطبية الموحدة ومؤتمرات الجمعيات العلمية وغيرها".
 
وختم داعيا مجلس النقابة الى "دراسة امكان تخفيف عدد الموظفين الى الحد الادنى، دون مراعاة للمحاصصة الوظيفية الطائفية والمذهبية، والاحتكام فقط لمعيار الحاجة الملحة، اضافة الى الحد من الهدر المالي غير المبرر والانفاق غير الضروري، والتمسك بمبدأ الشفافية والوضوح والعلنية في طريقة إعلان مصاريف النقابة"، مجددا دعوته الزملاء الى "ضرورة الانخراط الجاد والفعال في حراك ثورة تشرين".
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