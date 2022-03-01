وفد من وزارة الخزانة الاميركية في بعبدا

اجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية، ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، وحضرت اللقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا.