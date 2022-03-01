الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 18,11,10,9,2و19/3/2022، ما بين الساعة 6,00 والساعة 24,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".وفي بيان آخر، اشارت الى ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية نهارية وليلية، بتواريخ 3,2,1 و4/3/2022، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي وفي حقل رماية مزرعة حنوش، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".