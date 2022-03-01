لبنان

جثة مجهولة الهوية في مجرى نهر سير الضنية... اليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
01-03-2022 | 04:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة مجهولة الهوية في مجرى نهر سير الضنية، وحضرت القوى الأمنية للمكان، حيث يتم انتظار وصول الادلة الجنائية للكشف عليها.
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سير الضنية

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