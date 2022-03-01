لبنان

​وزير الداخلية في تونس... ما السبب؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 04:33
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وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى تونس، قبل ظهر اليوم في زيارة رسمية، يشارك فيها بأعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.
هذا وسيلقي الوزير مولوي كلمة في المؤتمر، الذي سينعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة في العاصمة التونسية، على ان يعقد سلسلة اجتماعات مع نظرائه العرب.
 
 
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