لبنان

زيارةٌ لافتة.. السفير الروسي في وزارة الخارجيّة

Lebanon 24
01-03-2022 | 04:38
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي وصف اللقاء بـ"الجيد والودي".

كذلك، تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا.

ورداً على سؤال عن تصويت روسيا في مجلس الامن يوم امس على عقوبات ضد الحوثيين في اليمن وانعكاس هذا التصويت على علاقاتهم مع حلفائهم في لبنان وايران،  نفى السفير الروسي ان يكون للقرار اي تأثير وقال: "لم تتوافر لدي اي معلومات ، ولم أناقش هذا الموضوع مع الوزير بوحبيب".
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