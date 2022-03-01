بيانٌ من "التيّار" بشأن الـ "ميغاسنتر".. ماذا جاء فيه؟

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحرّ بياناً جاء فيه: "تقيم الدولة اللبنانية 219 ميغاسنتر في 59 دولة لتصويت المنتشرين لكنها ترفض اقامة بضعة مراكز داخل لبنان للسماح للمقيمين بالإقتراع قرب سكنهم دون أن يتكلفوا أضعاف الحد الادنى للأجور كلفة بنزين ونقل، مما يدفعهم للإنكفاء عن التصويت او عرضة للرشاوى الانتخابية"