لقاءات ديبلوماسيّة في السراي.. ميقاتي يجتمع مع وفدٍ من صندوق النقد

شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي إجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.



وقالت الممثلة الاممية بعد الاجتماع "زرت اليوم الرئيس ميقاتي لمتابعة التطورات في لبنان ولأبلغه عن عقد جلسة لمجلس الامن الدولي في ١٧ أذار الحالي سأقدم فيها تقريرا عن لبنان.

أضافت: تطرقنا في اللقاء الى موضوع الانتخابات، والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي والتحضير داخليا للانتخابات في لبنان، وكان اللقاء مثمرا.

وعما سيتضمنه التقرير الذي ستتقدم به لمجلس الأمن قالت: "أرفع لمجلس الأمن ثلاثة تقارير في السنة، وسيكون التقرير هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية ،وحكما سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات.هناك نقاط في التقريرالذي سيرفع للأمين العام سيتم بحثها منها احترام القرار ١٧٠١ وما تم القيام به في هذا الشأن وهل هناك تطورات إيجابية تم تسجيلها. وقالت الممثلة الاممية بعد الاجتماع "زرت اليوم الرئيس ميقاتي لمتابعة التطورات في لبنان ولأبلغه عن عقد جلسة لمجلس الامن الدولي في ١٧ أذار الحالي سأقدم فيها تقريرا عن لبنان.أضافت: تطرقنا في اللقاء الى موضوع الانتخابات، والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي والتحضير داخليا للانتخابات في لبنان، وكان اللقاء مثمرا.وعما سيتضمنه التقرير الذي ستتقدم به لمجلس الأمن قالت: "أرفع لمجلس الأمن ثلاثة تقارير في السنة، وسيكون التقرير هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية ،وحكما سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات.هناك نقاط في التقريرالذي سيرفع للأمين العام سيتم بحثها منها احترام القرار ١٧٠١ وما تم القيام به في هذا الشأن وهل هناك تطورات إيجابية تم تسجيلها.

وفد بريطاني

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد بريطاني ضم كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المارشال مارتن سيمبسون، والملازم جاك باتلر، الملحق العسكري اليريطاني الكولونيل لي ساندرز. وحضر اللقاء سفير بريطانيا يان كولارد، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.

صندوق النقد الدولي

وعقد رئيس مجلس الوزراء، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، إجتماعا مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس الوفد إرنستو راميريز وعضوية السادة روبير تشايدز، سفيتيانا سيروفيك، نجلا نخلة ومايا شويري. وشارك في اللقاء مستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وتم البحث في الاجراءات والقرارات التي اتخذت ومشاريع القوانين التي ستطرح وما توصلت اليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.

البرلمان العربي

وإستقبل الرئيس ميقاتي أمين عام اتحاد البرلمان العربي فايز شوابكي يرافقه النائب السابق اميل رحمة.أثر اللقاء أعلن شوابكي:"تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي وشرحت له دور الإتحاد في ما يتعلق بالتنسيق بين البرلمانات العربية، وكان لدينا الأسبوع الماضي مؤتمر في القاهرة، والرئيس ميقاتي كما تعلمون عضو في مجلس نواب أيضا، وهو معني ومهتم بهذا الجانب.

صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي:

اجتماعٌ مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا

الاجتماع مع وفد بريطانيّ