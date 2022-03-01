سعر الترابة يتراجع... كم بلغ لهذا الاسبوع؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية، بتراجع مئة وثلاثين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من 2/3/2022 لغاية 8/3/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.