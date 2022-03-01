بداية "آذار" تحملُ الأمطار.. إليكم حالة الطقس للأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر غد الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود والذي يقترب تدريجيا، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح شديدة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.





- الطقس المتوقع في لبنان: (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا.



الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.



الخميس:





الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1400 متر ليلا.

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار وتساقط ثلوج على ارتفاع الـ1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويصبح قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,08

- ساعة غروب الشمس: 17,24