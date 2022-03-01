أوّل تعليق لنصرالله على الحرب الروسية - الاوكرانية... ماذا قال؟

علّق الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله على الحرب الروسية - الاوكرانية، وقال إنّ "ما يجري اليوم بين روسيا واوكرانيا، هناك مخاوف من ان تذهب الامور الى ما هو ابعد من المعركة الروسية الاوكرانية لان ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب ان يبنى عليها في منطقتنا".

وأضاف نصرالله خلال كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر "سيد شهدائنا فكرا وسيرة": "هناك ازدواجية معايير في التعاطي من قبل مختلف دول العالم، ونسأل كيف تصرف العالم عندما غزت اميركا افغانستان، وكيف يتصرف الان مع دخول روسيا الى اوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية؟"

وأكّد أنّ "أميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الان، فهي التي حرضت ولم تساعد على ايجاد حل ديبلوماسي، ولم تفعل شيئا لوقف الحرب، بل دفعت باتجاهها، وفي النهاية من سيدفع الثمن هو الشعب الروسي والاوكراني بينما اميركا ستكون هي الرابح في وقت تعرض فيه العالم كله للخطر".

وتابع نصرالله: "هذا درس وعبرة للجميع لمن يثق ويعول ويراهن على اميركا، وعلينا ان نعمل ان المأساة القائمة الان تتحمل مسؤوليتها الادارة الاميركية".