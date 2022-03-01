لبنان

القاضي شحاده اصدر قراراً قضى برد و حفظ الشكوى المقدمة من رئيس حزب التيار العربي

Lebanon 24
01-03-2022 | 05:22
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أصدر قاضي التحقيق في بيروت روني شحاده اليوم قراراً قضى برد و حفظ الشكوى المقدمة من رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي ضد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، عبد القادر العرب، صالح نهاد المشنوق، العميد المتقاعد محمود الجمل،  العقيد المتقاعد عميد حمود، أحمد الظاظا( المعروف باليافاوي) وفؤاد سولاق، وذلك بعد أن تقدم وكلاء الدفاع عنهم بدفوع شكلية لعدم الإختصاص النوعي ولكون الفعل لا يشكل جرماً.
وقد حضر عن الجهة المدعية المحامي معن الأسعد، وعن صالح المشنوق المحامي جورج الخوري وعن عبد القادر العرب المحامي مارك حبقة.
يُشار الى أن المدعي البرجاوي كان قد تقدم بالشكوى ضد المدعى عليهم بجنايات القتل ومحاولة القتل والأعمال الإرهابية والتسبب بالتعطيل عن العمل وإحداث تشويه وعاهة دائمة وتأليف جمعية أشرار بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لعناصرها وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، وذلك على خلفية أحداث وقعت في محلة طريق الجديدة في أيار من العام 2012
 
 
 
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