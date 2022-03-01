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لبنان
"ريبيرث بيروت" أضاءت 3 إشارات على الطاقة الشمسية في بيروت
Lebanon 24
01-03-2022
|
05:44
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أعلنت جمعية Rebirth Beirut في بيان، عن تركيب 3 إشارات ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية عند تقاطعي برج الغزال وسوفيل وساحة التباريس، ضمن مشروع إعادة تأهيل الإشارات المرورية في بيروت".
وأكدت أنها "كما وعدت في لقائها الذي عقدته سابقا تحت عنوان مع كل إشارة فسحة أمل، وفت، فالإشارات المرورية في الأحياء والشوارع المتضررة في بيروت المنكوبة من جراء انفجار مرفأ بيروت ستعود كلها إلى العمل تدريجيا، وذلك في إطار مشروع متكامل بدأ تنفيذه ويشمل ١١ تقاطعا، وهي: برج الغزال، سوفيل، الجميزة - شارع جورج حداد، ساحة التباريس، تقاطع جادة شارل مالك مع مار نقولا، وشارع دباس والحكمة، تقاطع مار متر وشارع ألفريد نقاش، ساحة ساسين، تقاطع شارع بترو طراد وجادة الاستقلال، وتقاطع كنيسة السيدة في الأشرفية".
وأشارت إلى أن "مشاريعها انطلقت وستتواصل في هذا السياق"، لافتة إلى أنها "تعمل على أن يبقى قلب بيروت مشرقا ومضاء، فبيروت لا يليق بها الأسود، بل ستبقى رغم كل شيء عاصمة الثقافة والمبدعين والفن والتراث".
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