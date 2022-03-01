انهيار جزئي يصيب أحد الطرقات الدولية والأهالي يناشدون (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع انهيار جزئي في أحد جوانب الطريق الدولي في منطقة العبدة قبالة شاطئ البحر.



وناشد أهالي المنطقة وزارة الأشغال التدخل وترميم الساتر الحجري للحفاظ على الاوتوستراد الدولي .