لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة

Lebanon 24
01-03-2022 | 06:09
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة والادارة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه  الى جلسة مشتركة وذلك الساعة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر  يوم الاربعاء ٢ اذار ٢٠٢٢ لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:  

١- مرسوم ٨٦٦٣  القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان  بصرف مبلغ 10.000 الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل العام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .  

٢- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٦٠٩٢ الرامي الى انشاء نقابة مهنية الزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.  

٣- اقتراح القانون الرامي الى اعفاء رخص البناء من رسوم وفقا للتصاميم النموذجية .
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