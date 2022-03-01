لبنان

حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 06:02
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انتشر منذ بعض الوقت خبر استقالة النائب حكمت ديب من "التيار الوطني الحرّ".

بعد التأكد من صحة الخبر، علم "لبنان 24" أن الاستقالة اتت نتيجة 3 أٍسباب مختلفة:

أولا: الخلاف حول تراتبية الصوت التفضيلي ضمن اللائحة التي تضم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" في بعبدا.

ثانيا: مجموعة خلافات وقضايا حزبية متراكمة.

ثالثا: اعتراض النائب ديب على المنهجية التي تم اتباعها في انتخابات "التيار" التمهيدية.

لبنان

خاص

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