حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب

انتشر منذ بعض الوقت خبر استقالة النائب حكمت ديب من "التيار الوطني الحرّ".بعد التأكد من صحة الخبر، علم "لبنان 24" أن الاستقالة اتت نتيجة 3 أٍسباب مختلفة:أولا: الخلاف حول تراتبية الصوت التفضيلي ضمن اللائحة التي تضم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" في بعبدا.ثانيا: مجموعة خلافات وقضايا حزبية متراكمة.ثالثا: اعتراض النائب ديب على المنهجية التي تم اتباعها في انتخابات "التيار" التمهيدية.