كلمة لنصرالله غداً... وهذا ما سيتطرق إليه

يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 2-3-2022، ويتناول في كلمته الانتخابات النيابية المقبلة وأهم التطورات.