لبنان

كلمة لنصرالله غداً... وهذا ما سيتطرق إليه

Lebanon 24
01-03-2022 | 06:25
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 2-3-2022، ويتناول في كلمته الانتخابات النيابية المقبلة وأهم التطورات.
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