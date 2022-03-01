"حزب الله" ينفي هذه الاخبار...

أصدر حزب الله البيان التالي:

تعليقاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره، ينفي حزب الله بشدّة هذه الأخبار وهي عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً.