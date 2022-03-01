لبنان

"حزب الله" ينفي هذه الاخبار...

Lebanon 24
01-03-2022 | 06:31
A-
A+
Doc-P-924875-637817384775661897.jpg
Doc-P-924875-637817384775661897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حزب الله البيان التالي:
تعليقاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره، ينفي حزب الله بشدّة هذه الأخبار وهي عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً.
 
مواضيع ذات صلة
"بيان التيار"... مزيد من الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
01/03/2022 17:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حكم على النوايا".. كيف يتلقّف "حزب الله" البيان السعودي الفرنسي؟!
lebanon 24
01/03/2022 17:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: موقف حزب الله من الترسيم يختصر كل المواقف والمعركة الحقيقية تحرير لبنان من سطوته
lebanon 24
01/03/2022 17:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزارة الصحة عن لقاحات "كورونا"... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
01/03/2022 17:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

بيان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2022-03-01
08:40 | 2022-03-01
07:32 | 2022-03-01
10:37 | 2022-03-01
10:31 | 2022-03-01
10:17 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website