لبنان

عون لوفد الخزانة الاميركية: لبنان مستمر في مكافحة الفساد

Lebanon 24
01-03-2022 | 06:44
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أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الخزانة الاميركية الذي زاره اليوم "استمرار لبنان في مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب"، وقال إنّ "مكافحة الفساد ستستمر بلا هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية ومن ابرز مظاهرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
 
 
كذلك، استقبل عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط المارشال مارتن سامبسون، وقال عون إنّ "الحرب ليست وسيلة ناجعة لحل النزاعات، ونأمل ان تعود روسيا واوكرانيا الى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعاً".
 
 
واستقبل عون النائب السابق امل ابو زيد وعرض معه العلاقات اللبنانية - الروسية والتطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا وملابساتها.
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