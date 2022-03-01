لبنان

مطلوبٌ خطيرٌ بـ44 ملاحقة قضائيّة بجرائم مختلفة... هكذا أُوقف في عكار

Lebanon 24
01-03-2022 | 07:22
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد عملية رصدٍ ومراقبة، توصلّت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين الخطيرين، حيث كمنت له قوة من المفرزة بتاريخ 23-2-2022 وتمكّنت من إلقاء القبض عليه في محلة المسعودية/ عكار، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)
يوجد بحقه /44/ ملاحقة قضائية بجرائم: تأليف عصابة، مخدرات، سرقة وشراء مسروق، تهريب مسروق، استعمال مزور وتزوير، سرقة دراجات آلية، شيك دون رصيد.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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