بيان للامن العام حول شروط الدخول عبر الحدود البرية... ماذا في التفاصيل؟

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

إستناداً إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 30/09/2021 وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تاريخ 02/02/2022 وعملاً بكتاب وزارة الصحة العامة الصادر بتاريخ 28/2/2022، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط السماح بالدخول إلى لبنان وفقاً لما يلي:عبر كافة المراكز الحدودية البريةأولاً: السماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:• اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، إبن، إبنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.• السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة /6/ أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة).• العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.على أن يكون الوافدون أعلاه حائزين على شهادة تلقيح Covid-19 وفقاً للأصول، أو إبرازهم نتيجة سلبية لفحص PCR من البلدان القادمين منها لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها /48/ ساعة كحد أقصى، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها /24/ ساعة كحد أقصى، وذلك عند وصولهم المعابر البرية.ملاحظة: تطبق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه على الوافدين إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر البحرية.ثانياً: السماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:• السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة)، على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها /24/ ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح Covid-19 وفقاً للأصول، ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة “VFG” VISA FOR THE GLOBE المتعاقدة مع السفارة التركية.• السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب، شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها /24/ ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح Covid-19 وفقاً للأصول، ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.• الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة، شرط حيازتهم على تذكرة سفر وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها /24/ ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح Covid-19 وفقاً للأصول، وحضورهم قبل /24/ ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.ملاحظة: يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا (PCR) نتيجته سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز /96/ ساعة من تاريخ صدور نتيجته.