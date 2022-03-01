وزير الدفاع استقبل سفير أوكرانيا في لبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفير أوكرانيا لدى لبنان ايغور اوستاس Ihor Ostash يرافقه الملحق العسكري العقيد Vyacheslav Toptun الذي عرض لتطورات الأزمة الاوكرانية -الروسية .وأكد الوزير سليم على ايمان لبنان الراسخ بضرورة الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وأهمية احترام الدول للشرعية الدولية، آملا التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة الراهنة.وعرض وزير الدفاع مع كل من النائب قاسم هاشم والوزير السابق بيار رفول للأوضاع العامة.