الرسالة الهاتفية بـ1.25$!



وصلت رسالة الى عدد من المواطنين الذين يملكون خطوطًا خلوية من شركتي "mtc" و"Alfa" مفادها أنّ سعر الرسائل القصيرة الدوليّة سيتغيّر الى 1.25$ للرسالة إعتباراً من 2 آذار 2022.

وتساءل المواطنون إن كان رفع التسعيرة الدولية سيكون مقدّمة لزيادة أسعار الإتصالات محليًا.