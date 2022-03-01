لبنان

الرسالة الهاتفية بـ1.25$!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 07:32
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وصلت رسالة الى عدد من المواطنين الذين يملكون خطوطًا خلوية من شركتي  "mtc" و"Alfa" مفادها أنّ سعر الرسائل القصيرة الدوليّة سيتغيّر الى 1.25$ للرسالة إعتباراً من 2 آذار 2022.
 وتساءل المواطنون إن كان رفع التسعيرة الدولية سيكون مقدّمة لزيادة أسعار الإتصالات محليًا.

لبنان

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