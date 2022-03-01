لبنان

وزير العدل في إقليم كردستان العراقي غادر لبنان

Lebanon 24
01-03-2022 | 07:35
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غادر وزير العدل في إقليم كردستان العراقي فرزد أحمد والمستشار القانوني لرئيس الإقليم القاضي غازي صابر ظهر اليوم لبنان بعد المشاركة في إحتفالية تقديم جوائز لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي، والتي أُقيمت السبت الفائت برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في السراي الحكومي الكبير.
وكان في وداعه في مطار رفيق الحريري الدولي وزير العدل القاضي هنري الخوري، ، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، المستشار الدبلوماسي في مكتب الجامعة في بيروت ناصر الهاجري والقاضي أحمد فرحات.
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