لبنان

مجلس نقابة محرري الصحافة نوه بترجمة قانون انتساب الاعلاميين الى الضمان

Lebanon 24
01-03-2022 | 07:47
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 عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعه الدوري، وأصدر بيانا نوه فيه ب"الخطوة التي تحققت على صعيد ترجمة قانون إنتساب الصحافيين والاعلاميين غير المرتبطين بعقود عمل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة، عمليا"، آملا من "أعضاء مجلس ادارة صندوق الضمان البت في الكتابين الموجهين من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وهما يتعلقان بمشروع النظام  الخاص باخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات لاحكام قانون الضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة، ومشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الاشخاص المشمولين بهذا القانون".
 
وأشار البيان الى "ان مجلس النقابة سيكثف إتصالاته مع وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس الادارة، من أجل انجاز المراحل النهائية التي تسمح باقرار المراسيم التنظيمية لقانون تنسيب الصحافيين والاعلاميين الى فرع المرض والامومة في الصندوق".
 
وعرض مجلس النقابة بعض الموضوعات الخاصة بمشروع "صيدلية النقابة"، وافكارا تتصل بالحماية الصحية، وقرر متابعة الاتصالات في شأنها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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