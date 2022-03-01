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لبنان
شهيب زار ميقاتي وتابع قضية المدربين في اللبنانية بتكليف من النائب جنبلاط
Lebanon 24
01-03-2022
|
07:40
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بتكليف من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قام النائب أكرم شهيب بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تابع قضية المدربين في الجامعة اللبنانية وضرورة ادراج ملفهم على أول جلسة لمجلس الوزراء واقراره.
وأكد شهيب خلال اللقاء على ضرورة فصل هذا الملف عن باقي ملفات الجامعة اللبنانية كالعمداء والمتفرغين وغيرهم لأنه لا يكلّف الجامعة بشيء، وقد وعد رئيس الحكومة بوضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وكان صدر عن الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ما يلي:
"زميلاتنا وزملاؤنا في الجامعة اللبنانية، تحية عمالية نقابية وبعد...
حصيلة للزيارات التي قام بها المدربون الى النواب والوزراء واخرها اللقاء مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قام النائب أكرم شهيب بالتواصل مع رئيس الرابطة ومع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أنه حضّر المرسوم المتعلق باصدار عقود مدربي المصالحة في الجامعة اللبنانية، وهو ينتظر ادراجه على جدول الأعمال لعرضه على مجلس الوزراء. وأكد دولة الرئيس أن الأجواء ايجابية باذن الله.
عليه ندعو الزملاء الموظفين والمدربين الى البقاء على أهبة الاستعداد للاعتصام عند انعقاد مجلس الوزراء للضغط في اتجاه ادراج الملف على جدول الأعمال، على أن نضعكم في تفاصيل التحرك".
وبدوره، المسؤول عن ملف التعليم العالي في الحزب التقدمي الاشتراكي وليد صافي تواصل مع رئيس الجامعة اللبنانية وعرض معه امكانية ان يعطي سلفة على الرواتب للمدربين لحين اقرار الموضوع في مجلس الوزراء، وقد وعد رئيس الجامعة بأن يأخذ رأي اللجنة القانونية بهذا الأمر.
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