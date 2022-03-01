لبنان

دبوسي: مختبرات غرفة طرابلس من الاوائل في المنطقة لدورها على المستوى الوطني

Lebanon 24
01-03-2022 | 07:53
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 التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مدير مختبرات مراقبة الجودة الدكتور خالد العمري وفريق عمل المختبرات بحضور مديرة الغرفة ليندا سلطان وقد أثنى على "الخطوات الريادية التي تخطوها مختبرات غرفة طرابلس الكبرى بإتجاه ترسيخ دعائم الإعتمادية الدولية واللبنانية والعربية  في مسيرة متواصلة تمت إنطلاقتها منذ عشر سنوات وحازت على شهادة الجودة الخاصة بالمختبرات 17025 لتوفر المتطلبات العامة بكفاءتها في الفحوصات والمعايرة والمواصفات".
 
وأبدى دبوسي "إعتزازه بالنتائج التي وصلت إليها المختبرات والتي أصبحت  من الاوائل في منطقة الشرق الأوسط  ولديها إعتمادية لـ450 من الفحوصات التي تجريها والتي تزداد تباعا بهدف تأمين نتائج موثوقة لضمان جودة وسلامة المنتج، حيث تلعب دور صمام الأمان لسلامة الغذاء وجودته لا سيما لجهة الواردات الغذائية التي تدخل لبنان من بوابات العبور البرية والبحرية والجوية لا سيما تلك الواردة من سوريا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي  والمنتجات المحلية الصنع من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية".
 
وأكد دبوسي "أن مختبرات الغرفة  باتت من الاوائل في المنطقة لدورها على المستوى الوطني إذ لديها قدرات تقنية متقدمة لإجراء فحوصات متبقيات المبيدات المعتمدة دوليا  تطال  400 مبيد وتتعلق بكل الواردات والصادرات العائدة للخضار والفاكهة والأعشاب والمجففات والأرز والقمح وغيرها من الحبوب، وتقوم وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك بإحالة كل العينات المرسلة لمحافظة الشمال ليتم فحصها في مختبرات غرفة طرابلس".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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