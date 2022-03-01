سلام استقبل بعثة صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، بعثة صندوق النقد الدولي التي أشادت بأهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة ايجابية ضرورية للمضي قدماً بالاصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان. كما أبدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم بتطبيقه، وتم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق.كما أكّد الوزير سلام على أولوية المحافظة على الامن الغذائي وخاصة بعد الازمة في اوكرانيا.