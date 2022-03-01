لبنان

سلام استقبل بعثة صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
01-03-2022 | 07:49
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، بعثة صندوق النقد الدولي التي أشادت بأهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة ايجابية ضرورية للمضي قدماً بالاصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان. كما أبدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم بتطبيقه، وتم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق.
كما أكّد الوزير سلام على أولوية المحافظة على الامن الغذائي وخاصة بعد الازمة في اوكرانيا.
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