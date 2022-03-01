لبنان

دريان عرض اوضاع المنطقة مع سفير الصين

Lebanon 24
01-03-2022 | 08:24
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الجديدة في لبنان، وعرض معه أوضاع المنطقة، وجرى البحث في تعزيز التعاون بين البلدين.

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من أهالي شحيم وإقليم الخروب برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي الشيخ رئيف عبد الله، وحضور عضو المجلس الشرعي  محمد منصور، وضم الوفد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وعلماء المنطقة.

واطلع الوفد المفتي دريان على موضوع توقيف عضو المجلس الأعلى للجمارك - المدير العام هاني الحاج شحادة، والمظلمة التي لحقته ومرؤوسيه، وغيرهم ممن شملهم التوقيف التعسفي. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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