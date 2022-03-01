نقابة عمال كهرباء لبنان اعلنت الاعتصام .. وقف الاعمال 3 أيام اعتبارا من الغد

عقدت "نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها" اجتماعها اليوم، وتوقفت طويلا، بحسب بيان، "امام ما يطرحه الوزير وليد فياض من خطة لاستنهاض مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن الموازنة والاستماتة لتوفير سلفة لمصلحة شركات مقدمي الخدمات مع اعطائهم صلاحيات استثنائية تعزز دورهم وتحكمهم بالتوزيع، متجاهلا رفض النقابة كل ما يتعلق يشركات مقدمي الخدمات، متناسيا ما يعانيه العمال والمستخدمون من ظلم في رواتبهم وممارسة اعمالهم في كونتينرات لا تصلح".وذكرت النقابة "برفضها رفضا قاطعا كل ما ورد في خطة معالي وزير الوصاية في بند تمديد عقود مقدمي الخدمات بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات " طبع فواتير - تركيب عددات ذكية من دون العودة الى المؤسسة - الاستعانة بمفتشين - الغاء القيمة النقدية للفواتير - فرض الغرامات وغيرها)".ورفضت النقابة "اي تعديل على انظمة المؤسسة المالية والادارية بهدف اعطاء صلاحيات اضافية لشركات مقدمي الخدمات بالرغم من الضغوط التي يمارسها معالي وزير الوصاية على ادارة المؤسسة مذكرين الجميع بان مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة ولا تعود ملكيتها لأشخاص يتصرفون بها لمصالحهم الخاصة مدمرين حياة عائلات العاملين والمستخدمين فيها".وطالبت النقابة "في هذه الظروف القاهرة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على سعر المنصة التي تطبق عليهارواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات ولن تقبل بأقل من ذلك، بحيث اصبح اصغر موظف في هذه الشركات راتبه يوازي راتب مدير وما فوق في المؤسسة، علما ان هذه اموال مؤسسة كهرباء لبنان!".وعادت النقابة وحذرت من "اللامبالاة بمصير العمال والمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم"، وأعلنت "الاعتصام والحضور داخل مراكز العمل ووقف جميع الاعمال ايام الاربعاء والخميس والجمعة 2 و3 و4 ضمنا وعدم السماح بممارسة اي عمل الا ما يشكل خطرا على السلامة العامة"، وأبقت اجتماعاتها "مفتوحة لمواكبة اي تطور".