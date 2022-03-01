لبنان

بعد الـpcr.. تجارة نشطة لـ"rapid test" وهذه أسعارها!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-03-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-924943-637817459281688832.jpg
Doc-P-924943-637817459281688832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما وصل سعر الـpcr في بعض المستشفيات الى 250 و 300 الف ليرة، واحياناً أكثر مع خدمة "الدليفري" وبعض العروضات الخاصة للمسافرين، يتجه كثيرون الى الفحوص السريعة أو ما يُعرف بـ" Covid-19 Antigen Rapid Tes" بدلا من الـpcr وخصوصاً في حال إصابة اكثر من شخص من افراد العائلة بكورونا. واللافت أنّ سعر هذه الفحوصات بات خاضعاً لجشع بعض الصيدليات والمختبرات، حيث يُباع الفحص في بعض الصيدليات بحدود 90 الى 100 الف، فيما يرفع بعضها  الى 130 الف ليرة. أمّا في المختبرات والمستشفيات فيصل سعر الـ"rapid test" بين الـ175 و200 الف ليرة.
 
تأتي هذه الفوضى على الرغم من تحديد وزارة الصحة للاسعار الخاصة بالpcr والفحوصات السريعة، وهو ما يتطلب تفعيل المراقبة على المستشفيات والمختبرات والصيدليات، والتدخل لمنع استغلال المواطنين.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2022-03-01
07:32 | 2022-03-01
10:37 | 2022-03-01
10:31 | 2022-03-01
10:17 | 2022-03-01
10:15 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website