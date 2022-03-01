بعد الـpcr.. تجارة نشطة لـ"rapid test" وهذه أسعارها!

بعدما وصل سعر الـpcr في بعض المستشفيات الى 250 و 300 الف ليرة، واحياناً أكثر مع خدمة "الدليفري" وبعض العروضات الخاصة للمسافرين، يتجه كثيرون الى الفحوص السريعة أو ما يُعرف بـ" Covid-19 Antigen Rapid Tes" بدلا من الـpcr وخصوصاً في حال إصابة اكثر من شخص من افراد العائلة بكورونا. واللافت أنّ سعر هذه الفحوصات بات خاضعاً لجشع بعض الصيدليات والمختبرات، حيث يُباع الفحص في بعض الصيدليات بحدود 90 الى 100 الف، فيما يرفع بعضها الى 130 الف ليرة. أمّا في المختبرات والمستشفيات فيصل سعر الـ"rapid test" بين الـ175 و200 الف ليرة.

تأتي هذه الفوضى على الرغم من تحديد وزارة الصحة للاسعار الخاصة بالpcr والفحوصات السريعة، وهو ما يتطلب تفعيل المراقبة على المستشفيات والمختبرات والصيدليات، والتدخل لمنع استغلال المواطنين.