لجنة دراسة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية اجتمعت في السرايا برئاسة الحجار

إجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" في السرايا الحكومية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار وحضور كل من وزير العدل هنري خوري، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، وزير المالية يوسف خليل ورئيسة إدارة الاحصاء المركزي في لبنان الدكتورة مارال توتليان في حضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدكتور سمير ضاهر وفريق من المستشارين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.تم البحث في تفاصيل الاستراتيجية وتعيين لجنة تقنية لمتابعة العمل عليها بسرعة على أن تعرض خلال جلسة مجلس الوزراء في وقت قريب.