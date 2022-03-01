بعد العثور على جثة مجهولة في هذه المنطقة.. تفاصيل تُكشف: طعنات وتعذيب

بعدما أفاد "لبنان 24" عن العثور على جثة مجهولة الهوية في مجرى نهر سير الضنية، كشفت التحقيقات أن الجثة التي عثر عليها صباح اليوم في مجرى نهر عند مدخل البلدة، تعود لمواطن من التابعية السورية يدعى ع. خ. في العقد الخامس من عمره، وأن عناصر الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وجدوا آثار طعنات وكدمات على جسده.وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي.