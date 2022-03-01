بالاسماء... لبنانيون من أوكرانيا يصلون الى بيروت فجر الغد (صور)

تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، قرابة الثانية والنصف من فجر الغد، الدفعة الاولى من لبنانيي اوكرانيا آتين من بوخارست، بعد ان استضافهم رجل الاعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد على نفقته الخاصة في احد فنادقه هناك، مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم الى لبنان.واشار مراد الى ان "دفعة جديدة ستغادر بوخارست الى بيروت قريبا بعد اتمام الاجراءات اللازمة وان الذين سيغادرون العاصمة الرومانية الليلة 40 شخصا".