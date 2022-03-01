لبنان

الأبيض: الأزمات العالمية قد تبدل الأولويات وعلينا خوض مسيرة الإعتماد على أنفسنا

Lebanon 24
01-03-2022 | 10:37
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 إفتتح وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض وحدة العناية المركزة المستحدثة للأطفال الحديثي الولادة والخدج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بدعوة من المستشفى واللجنة الدولية للصليب الأحمر كجزء من "مشروع الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية"، وذلك في حضور ممثلة السفيرة الفرنسية، مستشارة الشؤون الإنسانية في السفارة كلوي بودرو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا أشليمان، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جيل جانر جراندبيار، المديرة العامة لمستشفى الحريري وحيدة غلاييني ورئيس مجلس الإدارة الدكتور جلال الناطور ورئيس دائرة طب الأطفال الدكتور عماد شكر ورؤساء دوائر المصالح الإدارية في المستشفى.
 
وأعرب الوزير الأبيض عن سعادته "للعودة إلى مستشفى الحريري حيث تتواصل  مسيرة التطوير التي بدأت قبل سنوات من خلال مشاريع جديدة". ولفت إلى "أن أهمية المشروع الذي تم إطلاقه اليوم تنطلق من كونه مشروعا تشاركيا بين المستشفى واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ولم يكن ليتم من دون الدعم القوي المقدم من فرنسا والذي توج بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمستشفى قبل حوالى سنتين".
 
وقال الابيض:" إن هذا المشروع هو التاسع والخمسون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سياق برنامج بدأ قبل سنوات لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية في لبنان والتي أظهرت خلال الجائحة القدرة على القيام بما رفضت أو لم تستطع مستشفيات أخرى لها موارد أكبر، القيام به". 
 
وأكد أن دعم المستشفيات الحكومية "بات حجر زاوية في السياسة الصحية التي نعتمدها في وزارة الصحة العامة".
 
وشكر وزير الصحة العامة الشركاء الدوليين على مساعدتهم للبنان، منوها في هذا المجال بالمحادثات الفرنسية السعودية التي كشفت أمس (الإثنين) عن تقديم المزيد من الدعم". 
 
ولفت الوزير الأبيض في الوقت نفسه إلى "ضرورة ترقب ما يحصل في العالم لا سيما الأزمة التي تشهدها أوكرانيا، والتي من المرجح أن تستقطب الدعم العالمي والمنح التمويلية المقدمة للمساعدات الإنسانية أو شؤون أخرى في مجالات الأمن وتعزيز الوسائل الدفاعية وغير ذلك". وقال: "من الواضح أن الأولويات في العالم مرشحة للتغيير بسبب الأحداث التي نشهدها. لذا، من المهم جدا بالنسبة إلينا في لبنان أن تشكل هذه الأحداث حافزا يدفعنا إلى خوض مسيرة الإعتماد على أنفسنا لضمان مستقبل أفضل لبلدنا وأولادنا". 
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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