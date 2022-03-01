لبنان

لجنة التربية أقرت مواد في مشروع قانون انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية

Lebanon 24
01-03-2022 | 10:42
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،  مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: ادغار طرابلسي،انطوان حبشي، ومحمد نصرالله. 
 
وحضر ايضا المدير العام السابق للتربية فادي يرق، ممثلا وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الدكتور انطوان رومانوس وجويس حداد، ممثلة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الدكتورة مهى حطيط، الدكتورة نهلا حولا، الدكتور خليل الحلو، الدكتورة جينا عباس، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر، وذلك "لمناقشة مشروع القانون الوارد  بالمرسوم 8538  تاريخ 18/7/2012 لإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 لانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان".
 
بدأت اللجنة بـ"درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 لانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان، واقرت بعض المواد وستستكمل المناقشة في الاسبوع المقبل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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