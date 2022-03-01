بالأرقام... اليكم كلفة "المشاوير" في لبنان

قالت "الدولية للمعلومات" انه بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 362 ألف ليرة وتراجع سعر صرف الدولار إلى 20,500 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة كل كلم واحد نحو 2,950 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة وكما تنخفض كلما كان طراز السيارة حديث وتستهلك كميات أقل من البنزين).وتتوزع هذه الكلفة على البنود التالية:كلفة البنزين: 2,130 ليرة وتمثل نسبة 72% من الكلفةكلفة الزيت والفلتر للمحرك: 90 ليرةكلفة البطارية: 47 ليرةكلفة الدواليب: 190 ليرةكلفة البوجي: 37 ليرةزيت الأتوماتيك: 23 ليرةكوابح أمامية وخلفية: 130 ليرةماسحات للزجاج: 19 ليرةرسوم الميكانيك: 9 ليراتتأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 250 ليرةغسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 25 ليرةفمثلاً كلفة الرحلة:من طرابلس إلى بيروت ذهاباً وإياباً 472 ألف ليرة لبنانية.من بيروت إلى جونية ذهاباً وإياباً 147 ألف ليرة لبنانية.من بيروت إلى صيدا ذهاباً وإياباً 265 ألف ليرة لبنانية.ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو- مارش- فيتاس- مروحة- قشاط المروحة- امورتيسور وغيرها).ملاحظة: اعتمدنا لتحديد كلفة استهلاك البطارية- البوجي- الدواليب وغيرها، أن المسافة التي تقطعها السيارة سنوياً بمعدل 11 ألف كلم، وتم تحديد سعر صرف الدولار بـ 20,500 ليرة.