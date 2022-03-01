قائد الجيش عرض مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية سبل التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن شامبسون، بحضور السفير البريطاني إيان كولارد، يرافقه الملحق العسكري المقدم لي ريتشارد ساندرز، وتم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.