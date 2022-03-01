13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة 1986 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1070696.

كما وسجل لبنان 13 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10104.