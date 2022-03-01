صدور السعر الجديد لدولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟

صدر عن مصرف لبنان بيانٌ جاء فيه:

"بلغ حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم /93,000,000/$ ثلاثة وتسعون مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".ولفت البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".