لبنان

مولوي التقى في تونس نظيريه العماني والفلسطيني

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:58
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التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، عشية انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، في تونس.
 
وعقد مولوي محادثات مع نظيره في دولة فلسطين اللواء زياد هب الريح، وتم التداول بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون بين الوزارتين.
 
وفي مقر إقامته، استقبل مولوي نائب المديرة التنفيذية لوكالة اليوروبول Europol يورغن ابنر، وتم البحث في التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والوكالة خصوصا في مجال مكافحة الجريمة والارهاب.
 
 
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