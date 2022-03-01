لبنان

خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 12:09
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مع بداية الشهر الجاري، بدأ المواطنون يتوافدون إلى المصارف لقبض رواتبهم بالدولار الأميركي وفق التعميم رقم 161.
ولتدارك أي ازدحام مثلما حصل في أوقات سابقة، بادرت بعض المصارف إلى إجراء تعديلات على الصرافات الآلية التي يستخدمها المواطنون لسحب الأموال، إذ وضعت فيها دولارات من مختلف الفئات بعدما كانت السحوبات في وقتٍ سابق تقتصرُ على 50 و 100 دولار فقط. 
وبذلك، فإنّ هذا الأمر يوفر على المواطن عناء الدخول إلى المصرف لقبض "الفراطات" من الدولارات من جهة، ويجعله يحصل على الأموال المستحقة له بسرعة ومن دون انتظارٍ طويل في الطابور من جهة أخرى.
 


المصدر: خاص "لبنان 24"

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